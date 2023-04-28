В Тверской области выявили 113 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области выявили 113 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 195 083. Вылечился 190 431 житель, в том числе 120 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 6548 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в мире прирост зарегистрированных случаев коронавируса за сутки составляет 0,01%, несмотря на появление нового подвида.