Пушилин и Пасечник поблагодарили Путина за поддержку ветеранов боевых действий Донбасса

Врио глав Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин поблагодарили президента России Владимира Путина за поддержку ветеранов боевых действий в Донбассе на фоне закона о статусе ветеранов для ополченцев.

«Спасибо президенту за весомую поддержку наших ветеранов боевых действий, за восстановление справедливости», — заявил Пушилин.

Слова благодарности также выразил и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Принятие закона — заслуженное уважение и забота о всех, кто защищал и защищает интересы России! Огромное спасибо», — написал он в своём Telegram.

В феврале депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который должен наделить ополченцев, воевавших в Донбассе с 2014 года, статусом ветеранов боевых действий.

Сенаторы Совета Федерации 26 апреля приняли законопроект о статусе ветерана боевых действий для лиц, участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.