Пушилин и Пасечник поблагодарили Путина за поддержку ветеранов боевых действий Донбасса
- РИА Новости
«Спасибо президенту за весомую поддержку наших ветеранов боевых действий, за восстановление справедливости», — заявил Пушилин.
Слова благодарности также выразил и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Принятие закона — заслуженное уважение и забота о всех, кто защищал и защищает интересы России! Огромное спасибо», — написал он в своём Telegram.
В феврале депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который должен наделить ополченцев, воевавших в Донбассе с 2014 года, статусом ветеранов боевых действий.
Сенаторы Совета Федерации 26 апреля приняли законопроект о статусе ветерана боевых действий для лиц, участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.