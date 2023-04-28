Путин: Россия не будет следовать чьим-то правилам, написанным под одеялом

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет следовать чьим-то правилам, написанным под одеялом.

Об этом он сказал в ходе встречи с Советом законодателей в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что бывшие российские партнёры в некоторых государствах «маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила».

По словам президента, никто эти правила не видел.

«У себя где-то под одеялом пишут и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но и следовать их правилам тоже не собираемся», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что желавшие создать для России проблемы страны устроили их для себя.

Также российский лидер заявил, что Россия не собирается изолироваться от других стран.

Путин назвал Россию страной-цивилизацией и одним из мировых центров.