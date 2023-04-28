Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается изолироваться от других стран

Об этом он сказал на встрече с Советом законодателей РФ.

«На самоизоляцию России уходить мы не собираемся», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что Россия, наоборот, будет расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнёрские отношения с дружественными странами. В том числе речь идёт о государствах Евразии, Африки и Латинской Америки, уточнил он.

Также российский лидер назвал Россию страной-цивилизацией и одним из мировых центров.