Путин назвал Россию страной-цивилизацией и одним из мировых центров

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Российский президент Владимир Путин в ходе выступления перед Советом законодателей назвал Россию страной-цивилизацией и одним из мировых центров.
Путин назвал Россию страной-цивилизацией и одним из мировых центров
  • РИА Новости

Он отметил, что первые российские парламентарии «горячо и искренно отстаивали интересы людей», а также считали своим призванием трудиться ради отчизны.

По словам главы государства, такие патриотические идеалы важны во все времена.

«Тем более для нас, для России — страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира», — сказал Путин.

Также российский президент заявил, что главным для парламента должно быть доверие людей, их «наказы» и укрепление страны.

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