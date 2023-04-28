Путин назвал Россию страной-цивилизацией и одним из мировых центров

Российский президент Владимир Путин в ходе выступления перед Советом законодателей назвал Россию страной-цивилизацией и одним из мировых центров.

Он отметил, что первые российские парламентарии «горячо и искренно отстаивали интересы людей», а также считали своим призванием трудиться ради отчизны.

По словам главы государства, такие патриотические идеалы важны во все времена.

«Тем более для нас, для России — страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира», — сказал Путин.

Также российский президент заявил, что главным для парламента должно быть доверие людей, их «наказы» и укрепление страны.