Российский президент Владимир Путин назвал новые регионы историческими землями России.

«Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали, ну, чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа», — сказал он.

Глава государства призвал к системной и внимательной работе по интеграции новых регионов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным предложил Донецку помощь в нормализации жизни людей.