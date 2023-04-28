РИА Новости: блогер Блиновская добровольно перечислила налоговый платёж

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Блогер Елена Блиновская добровольно перечислила налоговый платёж, говорится в материалах дела, оглашённых в Пресненском суде Москвы.
РИА Новости: блогер Блиновская добровольно перечислила налоговый платёж
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Приобщена копия платёжного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа», — цитирует РИА Новости судью.

При этом сумму она не уточнила.

Ранее стало известно, что Блиновская раскаялась и в полном объёме признала свою вину.

По данным следствия, блогер, оказывая информационные услуги посредством сети интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019—2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. 

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

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