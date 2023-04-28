РИА Новости: блогер Блиновская добровольно перечислила налоговый платёж
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«Приобщена копия платёжного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа», — цитирует РИА Новости судью.
При этом сумму она не уточнила.
Ранее стало известно, что Блиновская раскаялась и в полном объёме признала свою вину.
По данным следствия, блогер, оказывая информационные услуги посредством сети интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019—2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.