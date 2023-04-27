Юрист Ярмуш: Блиновской может грозить лишение свободы на срок до 5 лет

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

«Блиновской вменяется две статьи: ч. 2 ст. 198, п. «б» УК России, как наказание — штраф до 500 тыс. рублей, либо штраф в виде дохода за период от 18 месяцев до трёх лет, либо лишение свободы сроком до трёх лет, а также по совокупности второе незаконное деяние — это отмывание доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК России), которое предусматривает срок лишения свободы до семи лет», — рассказала Ярмуш.

По её словам, если рассмотреть совокупность статей, вполне возможно, что суд лишит Блиновскую свободы на срок до пяти лет.

«Если же она оплатит и признает вину, то, возможно, её наказание не будет связано с лишением свободы. Полное возмещение ущерба государству на данном этапе позволит прекратить уголовное дело, сейчас законодательство даёт такую возможность. Однако, если будет найдено что-то ещё, дело могут возбудить снова», — заключила юрист.

Ранее стало известно о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

Уточняется, что поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из УФНС России по городу Москве.