Губернатор Гладков рассказал об обстреле Шебекинского округа со стороны украинских БПЛА
«Сегодня под массовый обстрел с беспилотников попал Шебекинский городской округ», — заявил он в своём Telegram-канале.
По его словам, никто не пострадал. Повреждения получила линия электропередач.
Позже он проинформировал, что ещё один населённый пункт в Шебекинском городском округе попал под обстрел украинской армии, также обошлось без пострадавших.
«В посёлке Красное есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы», — заявил Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что женщина получила травмы при обстреле со стороны украинских боевиков села Щетиновка.
25 апреля украинская армия обстреляла село Черемошное в Белгородском районе, снаряды повредили линии электропередачи.