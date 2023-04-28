Губернатор Гладков рассказал об обстреле Шебекинского округа со стороны украинских БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле Шебекинского городского округа со стороны украинских беспилотников.

«Сегодня под массовый обстрел с беспилотников попал Шебекинский городской округ», — заявил он в своём Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. Повреждения получила линия электропередач.

Позже он проинформировал, что ещё один населённый пункт в Шебекинском городском округе попал под обстрел украинской армии, также обошлось без пострадавших.

«В посёлке Красное есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы», — заявил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что женщина получила травмы при обстреле со стороны украинских боевиков села Щетиновка.

25 апреля украинская армия обстреляла село Черемошное в Белгородском районе, снаряды повредили линии электропередачи.