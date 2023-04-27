Гладков: женщина пострадала при обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что женщина получила травмы при обстреле со стороны ВСУ села Щетиновка.
Гладков: женщина пострадала при обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу», — написал он в Telegram.

По его словам, снарядом повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечён фасад здания, есть повреждения техники.

25 апреля украинская армия обстреляла село Черемошное в Белгородском районе, снаряды повредили линии электропередачи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить