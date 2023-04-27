Гладков: женщина пострадала при обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что женщина получила травмы при обстреле со стороны ВСУ села Щетиновка.

«Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу», — написал он в Telegram.

По его словам, снарядом повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечён фасад здания, есть повреждения техники.

25 апреля украинская армия обстреляла село Черемошное в Белгородском районе, снаряды повредили линии электропередачи.