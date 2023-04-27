Гладков: женщина пострадала при обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу», — написал он в Telegram.
По его словам, снарядом повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечён фасад здания, есть повреждения техники.
25 апреля украинская армия обстреляла село Черемошное в Белгородском районе, снаряды повредили линии электропередачи.