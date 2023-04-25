Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области
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Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сейчас без света остаются пять населённых пунктов: само Черемошное, а также Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек.
«Как только позволит оперативная обстановка, аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела», — отметил губернатор.
Также посёлок Ленинский Шебекинского городского округа в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ.