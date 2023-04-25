Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области

Украинская армия обстреляла село Черемошное в Белгородском районе. Пострадавших нет, однако снаряды повредили линии электропередачи.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Сейчас без света остаются пять населённых пунктов: само Черемошное, а также Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек.

«Как только позволит оперативная обстановка, аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела», — отметил губернатор.

Также посёлок Ленинский Шебекинского городского округа в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ.