Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области

Короткая ссылка
Украинская армия обстреляла село Черемошное в Белгородском районе. Пострадавших нет, однако снаряды повредили линии электропередачи.
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Сейчас без света остаются пять населённых пунктов: само Черемошное, а также Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек.

«Как только позволит оперативная обстановка, аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела», — отметил губернатор.

Также посёлок Ленинский Шебекинского городского округа в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить