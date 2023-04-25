Гладков: при обстреле белгородского посёлка Ленинский повреждена линия электропередачи
- Gettyimages.ru
По его словам, в результате происшествия пострадавших нет.
«В результате прилёта снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», — написал Гладков в Telegram.
24 апреля Гладков сообщил об обстреле Шебекинского района со стороны ВСУ.
Ранее линия электропередачи была повреждена при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области.