Гладков: при обстреле белгородского посёлка Ленинский повреждена линия электропередачи

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Посёлок Ленинский Шебекинского городского округа в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков: при обстреле белгородского посёлка Ленинский повреждена линия электропередачи
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По его словам, в результате происшествия пострадавших нет.

«В результате прилёта снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», — написал Гладков в Telegram.

24 апреля Гладков сообщил об обстреле Шебекинского района со стороны ВСУ.

Ранее линия электропередачи была повреждена при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области.

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