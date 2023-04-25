Гладков: при обстреле белгородского посёлка Ленинский повреждена линия электропередачи

Посёлок Ленинский Шебекинского городского округа в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате происшествия пострадавших нет.

«В результате прилёта снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», — написал Гладков в Telegram.

24 апреля Гладков сообщил об обстреле Шебекинского района со стороны ВСУ.

Ранее линия электропередачи была повреждена при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области.