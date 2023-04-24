Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ Шебекинского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле Шебекинского района со стороны ВСУ.

«Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, есть повреждения в двух частных домовладениях», — написал он в Telegram.

Также повреждён один автомобиль.

23 апреля несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел украинской армии.

Ранее линия электропередачи была повреждена при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области.