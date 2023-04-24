Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ Шебекинского района
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«Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, есть повреждения в двух частных домовладениях», — написал он в Telegram.
Также повреждён один автомобиль.
23 апреля несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел украинской армии.
Ранее линия электропередачи была повреждена при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области.