Губернатор сообщил об обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

Линия электропередачи повреждена при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи», — написал он в Telegram.

Гладков добавил, что на место ЧП направлены аварийные службы.

Ранее губернатор сообщил, что жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета.

Позднее стало известно, что с территории жилого сектора в Белгороде вывезли обнаруженный снаряд. Ранее эвакуированных местных жителей постепенно начали возвращать в квартиры.