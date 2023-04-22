Губернатор сообщил об обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

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Линия электропередачи повреждена при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор сообщил об обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области
  • Gettyimages.ru
  • © Photo by Stuart Gleave

«Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи», — написал он в Telegram.

Гладков добавил, что на место ЧП направлены аварийные службы.

Ранее губернатор сообщил, что жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета.

Позднее стало известно, что с территории жилого сектора в Белгороде вывезли обнаруженный снаряд. Ранее эвакуированных местных жителей постепенно начали возвращать в квартиры.

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