С территории жилого сектора в Белгороде вывезли найденный снаряд, людей возвращают в дома
С территории жилого сектора в Белгороде вывезли обнаруженный снаряд. Ранее эвакуированных местных жителей постепенно начинают возвращать в квартиры.
- globallookpress.com
- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета.
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