С территории жилого сектора в Белгороде вывезли найденный снаряд, людей возвращают в дома

Короткая ссылка
С территории жилого сектора в Белгороде вывезли обнаруженный снаряд. Ранее эвакуированных местных жителей постепенно начинают возвращать в квартиры.
С территории жилого сектора в Белгороде вывезли найденный снаряд, людей возвращают в дома
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить