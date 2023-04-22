С территории жилого сектора в Белгороде вывезли найденный снаряд, людей возвращают в дома

С территории жилого сектора в Белгороде вывезли обнаруженный снаряд. Ранее эвакуированных местных жителей постепенно начинают возвращать в квартиры.

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© Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool