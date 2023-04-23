Глава Белгородской области Гладков: несколько муниципальных образований попали под обстрел

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Несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел украинской армии утром 23 апреля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
Глава Белгородской области Гладков: несколько муниципальных образований попали под обстрел
  • РИА Новости

«В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском ГО под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения», — написал он в Telegram.

Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход, сказал Гладков.

Накануне линия электропередачи была повреждена при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области.

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