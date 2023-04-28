«Росэлектроника»: серийные комплексы «Завет-Д» поступят в войска до конца 2023 года

Первые серийные комплексы автоматизированного управления артиллерии ВДВ «Завет-Д» поступят в войска до конца 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

«Разработчик... осуществит первую серийную поставку комплексов автоматизированного управления артиллерии ВДВ «Завет-Д» до конца 2023 года», — приводит сообщение ТАСС.

Техника успешно прошла испытания и принята на снабжение.

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