В МЧС предложили внести изменения в закон об ответственности за противопожарное состояние

МЧС России предложило внести изменения в законодательство, касающиеся ответственности собственников земель за их противопожарное состояние.

Об этом сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

«Наша задача — инициировать изменения в КоАП России о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом, если на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности», — цитирует его ТАСС.

Ранее восемь домов и построек загорелись на площади 600 кв. м в деревне Корнилово Курганской области.

Ночью 28 апреля в МЧС России заявили, что в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали открытое горение.

Вместе с этим в СК по Курганской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье о халатности по факту пожара в деревне Логоушка.