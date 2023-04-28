В МЧС предложили внести изменения в закон об ответственности за противопожарное состояние

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МЧС России предложило внести изменения в законодательство, касающиеся ответственности собственников земель за их противопожарное состояние.
В МЧС предложили внести изменения в закон об ответственности за противопожарное состояние
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Об этом сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

«Наша задача — инициировать изменения в КоАП России о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом, если на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности», — цитирует его ТАСС.

Ранее восемь домов и построек загорелись на площади 600 кв. м в деревне Корнилово Курганской области.

Ночью 28 апреля в МЧС России заявили, что в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали открытое горение.

Вместе с этим в СК по Курганской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье о халатности по факту пожара в деревне Логоушка.

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