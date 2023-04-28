По факту пожара в курганской деревне Логоушка возбуждено уголовное дело

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В СК по Курганской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье о халатности по факту пожара в деревне Логоушка.
По факту пожара в курганской деревне Логоушка возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

«В результате пожара в деревне Логоушке Кетовского района погибла женщина, пожаром уничтожено около 70 строений. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие полагает, что возгорание стало результатом возможной халатности со стороны должностных лиц, которые не приняли необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в наступивший пожароопасный период.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.

Ранее в МЧС России заявили, что в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали открытое горение.

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