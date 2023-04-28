Представители отрасли назвали Ессентуки вариантом бюджетного отдыха в России на майские

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В пресс-службе сервиса «Суточно.ру» заявили, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

Об этом сообщает Nation News.

Наиболее низкая арендная плата за квартиру на краткосрочный период — в Ессентуках. Там суточная стоимость апартаментов составит 2560 рублей.

Аренда жилья в Дербенте обойдётся в 3,1 тыс. рублей в сутки, а в Элисте — 2,9 тыс. рублей, уточняет ФБА «Экономика сегодня». В список прочих бюджетных направлений также вошли Йошкар-Ола, Воронеж, Лазаревское, Горячий Ключ, Астрахань, Архангельск и Пермь.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что стоимость отдыха в Санкт-Петербурге, Москве или Татарстане на майские праздники в среднем составляет 40—45 тыс. рублей.

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