Представители отрасли назвали Ессентуки вариантом бюджетного отдыха в России на майские
Об этом сообщает Nation News.
Наиболее низкая арендная плата за квартиру на краткосрочный период — в Ессентуках. Там суточная стоимость апартаментов составит 2560 рублей.
Аренда жилья в Дербенте обойдётся в 3,1 тыс. рублей в сутки, а в Элисте — 2,9 тыс. рублей, уточняет ФБА «Экономика сегодня». В список прочих бюджетных направлений также вошли Йошкар-Ола, Воронеж, Лазаревское, Горячий Ключ, Астрахань, Архангельск и Пермь.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что стоимость отдыха в Санкт-Петербурге, Москве или Татарстане на майские праздники в среднем составляет 40—45 тыс. рублей.