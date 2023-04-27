В АТОР назвали самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что самыми бюджетными направлениями на майские праздники (в том случае, когда речь идёт об отдыхе в двух-трёхзвёздочных отелях) являются Крым, Анапа и Эгейское побережье Турции.

Об этом сообщают «Известия».

В ходе пресс-конференции она также отметила, что, помимо названных направлений, выгодные предложения есть и на поездки в Египет.

«Самые бюджетные цены в этом сегменте начинаются от 50 тыс. до 70—75 тыс. рублей», — отметила Ломидзе.

Что касается российских курортов, то эта цена не включает стоимость перелёта, тогда как в случае с зарубежными направлениями, как правило, перелёт включён, подчеркнула эксперт.

Ранее ФАН со ссылкой на данные сервиса Туту.ру сообщало, что самыми популярными направлениями при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.