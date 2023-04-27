В АТОР назвали самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
В ходе пресс-конференции она также отметила, что, помимо названных направлений, выгодные предложения есть и на поездки в Египет.
«Самые бюджетные цены в этом сегменте начинаются от 50 тыс. до 70—75 тыс. рублей», — отметила Ломидзе.
Что касается российских курортов, то эта цена не включает стоимость перелёта, тогда как в случае с зарубежными направлениями, как правило, перелёт включён, подчеркнула эксперт.
Ранее ФАН со ссылкой на данные сервиса Туту.ру сообщало, что самыми популярными направлениями при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.