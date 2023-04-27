В АТОР назвали самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что самыми бюджетными направлениями на майские праздники (в том случае, когда речь идёт об отдыхе в двух-трёхзвёздочных отелях) являются Крым, Анапа и Эгейское побережье Турции.
В АТОР назвали самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

В ходе пресс-конференции она также отметила, что, помимо названных направлений, выгодные предложения есть и на поездки в Египет.

«Самые бюджетные цены в этом сегменте начинаются от 50 тыс. до 70—75 тыс. рублей», — отметила Ломидзе.

Что касается российских курортов, то эта цена не включает стоимость перелёта, тогда как в случае с зарубежными направлениями, как правило, перелёт включён, подчеркнула эксперт.

Ранее ФАН со ссылкой на данные сервиса Туту.ру сообщало, что самыми популярными направлениями при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.

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