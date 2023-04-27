Глава Свердловской области ввёл режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Речь идёт о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махнёвском муниципальном образовании и городском округе Карпинск.
Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, говорится в сообщении.
Указ опубликован на портале правовой информации.
Накануне стало известно, что число погибших в результате пожара в посёлке Сосьва увеличилось до двух человек.
В рамках расследования обстоятельств масштабного пожара задержаны двое подозреваемых.