Глава Свердловской области ввёл режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл режим ЧС в муниципалитетах региона, пострадавших от пожаров.

Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Речь идёт о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махнёвском муниципальном образовании и городском округе Карпинск.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, говорится в сообщении.

Указ опубликован на портале правовой информации.

Накануне стало известно, что число погибших в результате пожара в посёлке Сосьва увеличилось до двух человек.

В рамках расследования обстоятельств масштабного пожара задержаны двое подозреваемых.