Глава Свердловской области ввёл режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл режим ЧС в муниципалитетах региона, пострадавших от пожаров.
Глава Свердловской области ввёл режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Речь идёт о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махнёвском муниципальном образовании и городском округе Карпинск.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, говорится в сообщении.

Указ опубликован на портале правовой информации.

Накануне стало известно, что число погибших в результате пожара в посёлке Сосьва увеличилось до двух человек.

В рамках расследования обстоятельств масштабного пожара задержаны двое подозреваемых.

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