Двое подозреваемых задержаны в рамках расследования пожара в посёлке Сосьва

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В Свердловской области в рамках расследования обстоятельств масштабного пожара в посёлке Сосьва задержаны двое подозреваемых.
Двое подозреваемых задержаны в рамках расследования пожара в посёлке Сосьва
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Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

«В ходе расследования следователями были установлены и задержаны двое местных жителей: 29-летний гражданин, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, и 40-летний специалист по пожарной безопасности муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что количество погибших в результате пожара в посёлке увеличилось до двух.

URA.RU сообщило, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за пожаров.

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