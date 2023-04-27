Двое подозреваемых задержаны в рамках расследования пожара в посёлке Сосьва
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Об этом говорится на сайте Следственного комитета.
«В ходе расследования следователями были установлены и задержаны двое местных жителей: 29-летний гражданин, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, и 40-летний специалист по пожарной безопасности муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО», — уточнили в ведомстве.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что количество погибших в результате пожара в посёлке увеличилось до двух.
URA.RU сообщило, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за пожаров.