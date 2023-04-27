В Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 104-летием

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны с днём рождения. Труженице тыла, жительнице Твери Марии Гаран 26 апреля исполнилось 104 года.
В Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 104-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В годы войны Гаран трудилась разнорабочей и была бойцом пожарной охраны на Савватьевском торфопредприятии.

«В годы Великой Отечественной войны Ваш труд стал вкладом в нашу общую Победу. У доблестного поколения ветеранов мы учимся мужеству и силе духа», — говорится в тексте поздравления главы региона.

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