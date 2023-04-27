Моряки пропавшего судна 30 minutes вышли на связь с родными

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Моряки пропавшего в Красном море судна 30 minutes вышли на связь с родными.
Моряки пропавшего судна 30 minutes вышли на связь с родными
  • Gettyimages.ru

Об этом ТАСС сообщила жена капитана пропавшего судна Надежда Расина.

«Наших рябят нашли!» — сказала она.

По её словам в вода Йемена судно подверглось нападению вооружённых людей. Экипаж смог уйти от преследователей, однако судно было повреждено несколькими пулями.

«Смогли укрыться на территории вод Эритреи, эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что всё хорошо», — отметила Расина.

Ранее сообщалось, что в Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, его экипаж состоит из трёх россиян. Об этом рассказала жена капитана яхты Надежда Расина. По её словам, судно вышло из порта острова Джизан в Саудовской Аравии, после чего след судна теряется. 

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