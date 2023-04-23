МИД России заявил о наличии контактов с Саудовской Аравией по поводу пропавшего судна

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В МИД России заявили, что российская сторона находится в контакте с саудовскими властями по поводу пропавшего у берегов Саудовской Аравии судна.
МИД России заявил о наличии контактов с Саудовской Аравией по поводу пропавшего судна
  • РИА Новости

«Продолжаем во взаимодействии с саудовскими властями предпринимать все необходимые действия для выяснения судьбы пропавшего судна, а также оказания скорейшей помощи гражданам России, находящимся на борту», — говорится в заявлении МИД России в Telegram.

Уточняется, что российской стороной поддерживается постоянный контакт с Пограничной службой, Службой береговой охраны и Единым координационным центром спасения в Джидде, а также другими уполномоченными саудовскими ведомствами.

Ранее сообщалось, что в Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, его экипаж состоит из трёх россиян. Об этом рассказала жена капитана яхты Надежда Расина. По её словам, судно вышло из порта острова Джизан в Саудовской Аравии, после чего след судна теряется. 

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