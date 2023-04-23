Жена российского капитана заявила о пропаже яхты с тремя людьми в Красном море

В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, его экипаж состоит из трёх россиян. Об этом рассказала жена капитана яхты Надежда Расина. По её словам, судно вышло из порта острова Джизан (Саудовская Аравия) с понедельника на вторник, после этого его след теряется.

«Они должны были быть в Джибути в среду, но туда они не прибыли», — сказала Расина РИА Новости.

По её мнению, экипаж затерялся ориентировочно в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.

«У Эритреи есть военные, которые патрулируют берег. Если бы их задержали на берегу, мы бы знали», — отметила жена капитана.

Она также рассказала, что владелец яхты объявил сигнал SOS, поэтому вся береговая линия Красного моря знает о потере судна, однако Расина предположила, что у Эритреи нет ресурсов, чтобы посылать вертолёты и поисковые катера, а ситуация в Йемене не позволяет заниматься этим.

Ресурсы на поиск при этом есть у Саудовской Аравии, уверена собеседница, однако пока вертолётов и спутниковых снимков «по факту нет».

«Всё очень затягивается, видимо, из-за какой-то бюрократической волокиты. Мы начали их искать и сообщать о пропаже в четверг утром, в пятницу совсем активно начали искать, а сейчас уже воскресенье», — утверждает женщина.

Она подчеркнула, что в таких случаях важна скорость.

Расина также заявила, что обратилась в МИД России с просьбой оказать содействие в поисках.