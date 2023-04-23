Жена российского капитана заявила о пропаже яхты с тремя людьми в Красном море
- РИА Новости
«Они должны были быть в Джибути в среду, но туда они не прибыли», — сказала Расина РИА Новости.
По её мнению, экипаж затерялся ориентировочно в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.
«У Эритреи есть военные, которые патрулируют берег. Если бы их задержали на берегу, мы бы знали», — отметила жена капитана.
Она также рассказала, что владелец яхты объявил сигнал SOS, поэтому вся береговая линия Красного моря знает о потере судна, однако Расина предположила, что у Эритреи нет ресурсов, чтобы посылать вертолёты и поисковые катера, а ситуация в Йемене не позволяет заниматься этим.
Ресурсы на поиск при этом есть у Саудовской Аравии, уверена собеседница, однако пока вертолётов и спутниковых снимков «по факту нет».
«Всё очень затягивается, видимо, из-за какой-то бюрократической волокиты. Мы начали их искать и сообщать о пропаже в четверг утром, в пятницу совсем активно начали искать, а сейчас уже воскресенье», — утверждает женщина.
Она подчеркнула, что в таких случаях важна скорость.
Расина также заявила, что обратилась в МИД России с просьбой оказать содействие в поисках.