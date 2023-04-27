Материалы для выдачи россиянки Сапеги поступили в Пресненский суд Москвы

Материалы по приговору россиянки Софьи Сапеги поступили для рассмотрения в Пресненский суд Москвы для реализации процедуры её передачи Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В адрес суда поступило представление первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний о передаче осуждённой Сапеги С.А», — приводит слова пресс-секретаря суда ТАСС.

Дата рассмотрения представления не назначена.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии сообщила РИА Новости, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче её в Россию для отбывания наказания.

В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.