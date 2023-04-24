Материалы для выдачи россиянки Софьи Сапеги в Россию передали в Пресненский суд Москвы
«Материалы о передаче осуждённой Сапеги в РФ направлены Минюстом России в Федеральную службу исполнения наказаний для внесения в российский суд представления о признании и исполнении приговора белорусского суда на территории Российской Федерации», — сказал он в интервью ТАСС.
Министр отметил, что данные были переданы в Пресненский суд Москвы на прошлой неделе.
В дальнейшем решение суда по этому вопросу направят в компетентные органы Белоруссии для принятия окончательного решения относительно передачи Сапеги России.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии сообщила РИА Новости, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче её в Россию для отбывания наказания.
В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.
Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.