Материалы для выдачи россиянки Софьи Сапеги в Россию передали в Пресненский суд Москвы

В Пресненский суд Москвы направили материалы белорусского суда по приговору россиянке Софье Сапеге для реализации её выдачи России, заявил глава российского Минюста Константин Чуйченко.

«Материалы о передаче осуждённой Сапеги в РФ направлены Минюстом России в Федеральную службу исполнения наказаний для внесения в российский суд представления о признании и исполнении приговора белорусского суда на территории Российской Федерации», — сказал он в интервью ТАСС.

Министр отметил, что данные были переданы в Пресненский суд Москвы на прошлой неделе.

В дальнейшем решение суда по этому вопросу направят в компетентные органы Белоруссии для принятия окончательного решения относительно передачи Сапеги России.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии сообщила РИА Новости, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче её в Россию для отбывания наказания.

В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.