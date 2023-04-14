Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче её в Россию

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Генпрокуратура Белоруссии сообщила РИА Новости, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче её в Россию для отбывания наказания.
Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче её в Россию
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, Минск не видит препятствий.

Белорусская Генпрокуратура также отметила, что направила России согласие на передачу Сапеги, она будет передана после получения гарантий исполнения приговора.

Ранее российский консул получил согласие находящейся в заключении в Белоруссии Софьи Сапеги на её экстрадицию в Россию.

В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

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