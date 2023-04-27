МВД России объявило в розыск командующего ВМС Украины

Командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа объявлен в розыск по уголовной статье.

Как пишет РИА Новости, об этом следует из карточки базы розыска МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Национальность: украинец. Место рождения: УССР, Севастополь», — значится в базе в ответе на соответствующий запрос.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал участника украинской диверсионно-террористической группы, который обвиняется в том, что вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналистки Дарьи Дугиной. Отмечается, что гражданин Украины Богдан Цыганенко объявлен в международный розыск.

В конце марта МВД России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область.