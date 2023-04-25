Суд в Москве заочно арестовал украинского диверсанта, готовившего убийство Дугиной

Басманный суд Москвы заочно арестовал участника украинской диверсионно-террористической группы, который обвиняется в том, что вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Гражданин Украины Богдан Цыганенко объявлен в международный розыск.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко. После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.