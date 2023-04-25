Суд в Москве заочно арестовал украинского диверсанта, готовившего убийство Дугиной
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Гражданин Украины Богдан Цыганенко объявлен в международный розыск.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко. После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.