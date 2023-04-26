Нижегородская область договорилась о сотрудничестве с Бухарской областью Узбекистана

Представители Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве с Бухарской областью Узбекистана. Церемония прошла в рамках рабочей встречи заместителя губернатора Андрея Саносяна с заместителем хокима по вопросам инвестиций и внешней торговли Ризо Асадовым.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Стороны обсудили вопросы развития отношений в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

«Мы планируем развивать наши взаимоотношения по разным направлениям. В частности, есть серьёзный потенциал развития кооперации в агропромышленном комплексе», — сказал Саносян.

Также стало известно о росте товарооборота между Тюменской областью и Узбекистаном, передаёт megatyumen.ru. По итогам работы делегации на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте компании региона подписали контракты на 42 млн рублей.

«Наши компании заключили соглашения о поставке дисков сцепления, железной мебели, конфет, также тюменцы будут обучать узбекских специалистов, занятых в нефтегазовой отрасли», — сказал губернатор Александр Моор.

Ранее сообщалось, что экспорт товаров из Тюменской области в Индию превысил $5,1 млн.