Врач Руссу посоветовал положить в дачную аптечку антигистаминные препараты

Врач высшей категории кандидат медицинских наук Иван Руссу рассказал, какие лекарства желательно положить в дачную аптечку. В частности, он рекомендовал взять сорбенты, необходимые на случай отравления.

В беседе с Life.ru эксперт также посоветовал не забыть средства от температуры, а также от насморка.

«Если неудачно попасть на сквозняк или поймать инфекцию во время купания в водоёмах, может развиться отит, конъюнктивит, поэтому лучше иметь средства для глаз и ушей», — считает врач.

По его словам, необходимы универсальные обезболивающие, разогревающие мази, антигистаминные препараты.

«И обязательно иметь на каждой даче солнцезащитные средства, чтобы не обгореть, и пантенол против ожогов. А также репеллент от комаров и клещей, которые уже активизируются», — добавил Руссу.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.