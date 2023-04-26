Врач Руссу посоветовал положить в дачную аптечку антигистаминные препараты

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Врач высшей категории кандидат медицинских наук Иван Руссу рассказал, какие лекарства желательно положить в дачную аптечку. В частности, он рекомендовал взять сорбенты, необходимые на случай отравления.
Врач Руссу посоветовал положить в дачную аптечку антигистаминные препараты
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru эксперт также посоветовал не забыть средства от температуры, а также от насморка.

«Если неудачно попасть на сквозняк или поймать инфекцию во время купания в водоёмах, может развиться отит, конъюнктивит, поэтому лучше иметь средства для глаз и ушей», — считает врач.

По его словам, необходимы универсальные обезболивающие, разогревающие мази, антигистаминные препараты.

«И обязательно иметь на каждой даче солнцезащитные средства, чтобы не обгореть, и пантенол против ожогов. А также репеллент от комаров и клещей, которые уже активизируются», — добавил Руссу.

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