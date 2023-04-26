Песков допустил расширение списка иностранных компаний под временным управлением России

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Перечень иностранных предприятий, временное управление которыми Россия возьмёт на себя, при необходимости может быть расширен. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков допустил расширение списка иностранных компаний под временным управлением России
  • РИА Новости

«При необходимости этот перечень предприятий, которые находятся под внешним управлением, конечно, может быть расширен», — отметил он.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.

Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT подписание данного указа.

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