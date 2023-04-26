ЛДПР подготовила законопроект об отсрочке от призыва отцам детей-инвалидов

Законопроект об отсрочке от призыва на военную службу для граждан, имеющих ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, подготовлен фракцией ЛДПР в Госдуме.

«Законопроектом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет», — приводит РИА Новости фрагмент пояснительной записки.

Депутат от ЛДПР Станислав Наумов подчеркнул, что за ребёнком-инвалидом необходим уход и матери, и отца круглосуточно семь дней в неделю.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести выплату по уходу за ребёнком с инвалидностью в возрасте до семи лет для работающих родителей.