ЛДПР подготовила законопроект об отсрочке от призыва отцам детей-инвалидов
- РИА Новости
«Законопроектом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет», — приводит РИА Новости фрагмент пояснительной записки.
Депутат от ЛДПР Станислав Наумов подчеркнул, что за ребёнком-инвалидом необходим уход и матери, и отца круглосуточно семь дней в неделю.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести выплату по уходу за ребёнком с инвалидностью в возрасте до семи лет для работающих родителей.