В Москве магазины Zara начнут открываться под новым названием 27 апреля

Бывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara начнут открываться в торговых центрах Москвы и Подмосковья в четверг, 27 апреля.

«27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ «Авиапарк». Также свою работу должны начать Dub и Vilet», — рассказали РИА Недвижимость источники на рынке торговой недвижимости.

Ранее член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с RT прокомментировал заявление статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова о том, что все магазины, принадлежащие ранее группе Inditex в России, включая Zara, откроются в стране под новыми названиями до конца весны.

Компания Inditex в октябре 2022 года сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher.