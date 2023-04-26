В Москве магазины Zara начнут открываться под новым названием 27 апреля
- Legion-Media
«27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ «Авиапарк». Также свою работу должны начать Dub и Vilet», — рассказали РИА Недвижимость источники на рынке торговой недвижимости.
Ранее член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с RT прокомментировал заявление статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова о том, что все магазины, принадлежащие ранее группе Inditex в России, включая Zara, откроются в стране под новыми названиями до конца весны.
Компания Inditex в октябре 2022 года сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher.