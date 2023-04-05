Маркетолог Григорьев: новые владельцы отшивают коллекции там же, где их отшивала Zara

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Анастасия Белоусова
Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с RT прокомментировал заявление статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова о том, что все магазины, принадлежащие ранее группе Inditex в России, включая Zara, откроются в стране под новыми названиями до конца весны.
Маркетолог Григорьев: новые владельцы отшивают коллекции там же, где их отшивала Zara
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Nikishin

«Будет ли спрос, как говорится, жизнь покажет. Но в целом могу сказать, что новые владельцы отшивают свои коллекции ровно там же, где их отшивала Zara. Как это будет воспринято поклонниками самого бренда — более сложный вопрос», — отметил он.

По словам эксперта, есть фанаты бренда, которым важно, «чтобы этот шильдик был на одежде».

В то же время, по его мнению, есть категория людей, которые относятся более спокойно к названиям и просто привыкли к фасонам и стилю.

Ранее стало известно, что все магазины, принадлежащие ранее группе Inditex в России, включая Zara, откроются в стране под новыми названиями до конца весны.

Магазины откроются под новыми названиями: MAAG, DUB, ECRU и VILET.

Ранее компания Inditex в октябре 2022 года сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher.

Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что коллекция обновлённых магазинов бренда ZARA под новым названием и управлением разрабатывается специально для России.

Цены, предположительно, останутся в рамках концепции ZARA.

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