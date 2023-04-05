Магазины бывшей Zara и другие точки Inditex откроются в России до конца весны
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«Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию», — сказал он.
Магазины откроются под новыми названиями: MAAG, DUB, ECRU и VILET.
Ранее компания Inditex в октябре 2022 года сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher.
Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что коллекция обновлённых магазинов бренда ZARA под новым названием и управлением разрабатывается специально для России.
Цены, предположительно, останутся в рамках концепции ZARA.
Генеральный директор компании Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times сообщил о желании вернуться в Россию при изменении ситуации.