Магазины бывшей Zara и другие точки Inditex откроются в России до конца весны

Все магазины, принадлежащие ранее группе Inditex в России, включая Zara, откроются в стране под новыми названиями до конца весны, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию», — сказал он.

Магазины откроются под новыми названиями: MAAG, DUB, ECRU и VILET.

Ранее компания Inditex в октябре 2022 года сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher.

Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что коллекция обновлённых магазинов бренда ZARA под новым названием и управлением разрабатывается специально для России.

Цены, предположительно, останутся в рамках концепции ZARA.

Генеральный директор компании Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times сообщил о желании вернуться в Россию при изменении ситуации.