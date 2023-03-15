Руководство Inditex заявило о желании вернуться в Россию при изменении ситуации

Испанская сеть магазинов одежды Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho) хотела бы вернуться на российский рынок, если ситуация изменится.

Об этом сообщил генеральный директор компании Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times.

«Мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаём Daher Group», — приводит слова предпринимателя РИА Новости.

При этом Гарсия отметил, что вряд ли это произойдёт в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что новые магазины на месте точек Inditex могут открыться весной.

Компания Inditex в октябре 2022 года сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher.