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Руководство Inditex заявило о желании вернуться в Россию при изменении ситуации

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Испанская сеть магазинов одежды Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho) хотела бы вернуться на российский рынок, если ситуация изменится.
Руководство Inditex заявило о желании вернуться в Россию при изменении ситуации
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил генеральный директор компании Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times.

«Мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаём Daher Group», — приводит слова предпринимателя РИА Новости.

При этом Гарсия отметил, что вряд ли это произойдёт в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что новые магазины на месте точек Inditex могут открыться весной.

Компания Inditex в октябре 2022 года сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher.

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