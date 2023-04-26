Более 460 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По словам первого заместителя председателя правительства области Светланы Стригунковой, из этого числа у 15 тыс. были выявлены заболевания, о которых пациенты даже не подозревали.
Среди выявленных заболеваний 347 онкологических: опухоли груди, предстательной железы, бронхов, лёгких и трахеи.
Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.