Более 460 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

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В Московской области комплексные медицинские осмотры или диспансеризацию прошли 462 тыс. человек с начала 2023 года.
Более 460 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам первого заместителя председателя правительства области Светланы Стригунковой, из этого числа у 15 тыс. были выявлены заболевания, о которых пациенты даже не подозревали.

Среди выявленных заболеваний 347 онкологических: опухоли груди, предстательной железы, бронхов, лёгких и трахеи.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

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