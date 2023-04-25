Лавров не считает, что нужно сразу помогать компаниям, которые пытаются вернуться в Россию

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не считает, что нужно сразу идти навстречу зарубежным компаниям, которые покинули Россию, а потом решили вернуться.
Лавров не считает, что нужно сразу помогать компаниям, которые пытаются вернуться в Россию
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Сейчас некоторые западные компании, которые их правительства выгнали из России и которые послушались, пытаются возвращаться. Наше правительство комментировало эту ситуацию. Не очень уверен, что надо обязательно сразу решать этот вопрос», — сказал Лавров во время пресс-конференции в ООН.

Министр добавил, что пусть освободившуюся нишу занимает российский бизнес.

«Мы будем развивать свою экономику через освоение материальных благ», — продолжил он.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти.

Как сообщил президент России Владимир Путин, уходящие из страны компании продают активы за бесценок своему менеджменту, с которым они имеют договорённость о скором возвращении.

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