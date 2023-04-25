Офтальмолог Дорофеева: офисные работники часто страдают от синдрома сухого глаза

Короткая ссылка
Офтальмолог ФГБУ ОБП Управления делами президента РФ Яна Дорофеева заявила, что офисные работники чаще всего страдают от синдрома сухого глаза, а также от разнообразных болезненных ощущений в глазах, связанных с длительным использованием компьютера и пребыванием в помещениях с искусственной вентиляцией.
Офтальмолог Дорофеева: офисные работники часто страдают от синдрома сухого глаза
  • Gettyimages.ru
  • © Kelvin Murray

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что отопительные приборы и кондиционеры сушат воздух, из-за чего слизистая плёнка недостаточно эффективно защищает глаза. Это приводит к сухости и покраснению.

Дорофеева посоветовала делать перерывы раз в час, чтобы позволить мышцам расслабиться.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить