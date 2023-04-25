Офтальмолог Дорофеева: офисные работники часто страдают от синдрома сухого глаза
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В беседе с Life.ru эксперт отметила, что отопительные приборы и кондиционеры сушат воздух, из-за чего слизистая плёнка недостаточно эффективно защищает глаза. Это приводит к сухости и покраснению.
Дорофеева посоветовала делать перерывы раз в час, чтобы позволить мышцам расслабиться.
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