Военного из Ростовской области осудили на 14 лет колонии за госизмену

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне.
Военного из Ростовской области осудили на 14 лет колонии за госизмену
  • РИА Новости

Об этом сообщили в суде.

«Приговором Южного окружного военного суда Трачуку назначено наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова собеседницы агентства.

Осуждённого лишили воинского звания.

Ранее ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия, планировавшего принять участие в боевых действиях на стороне Украины.

В декабре двух жителей Севастополя, которые передавали СБУ данные о военных объектах, задержали по делу о госизмене.

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