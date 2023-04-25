Военного из Ростовской области осудили на 14 лет колонии за госизмену
- РИА Новости
Об этом сообщили в суде.
«Приговором Южного окружного военного суда Трачуку назначено наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова собеседницы агентства.
Осуждённого лишили воинского звания.
Ранее ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия, планировавшего принять участие в боевых действиях на стороне Украины.
В декабре двух жителей Севастополя, которые передавали СБУ данные о военных объектах, задержали по делу о госизмене.