Аэропорт Ижевска станет международным

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Аэропорт Ижевска (Удмуртия) получит статус международного, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин 22 апреля.
Аэропорт Ижевска станет международным
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В перечне аэропортов федерального значения ижевский будет значиться как международный аэропорт административного центра субъекта России, сообщает izhlife.ru.

В связи с этим там должен быть установлен пункт пропуска через границу.

«Открыть аэропорт Ижевск для выполнения международных полётов воздушных судов и установить в нём воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», — цитирует документ izh.kp.ru.

Ранее в Росавиации сообщили, что отечественные авиакомпании в летний период совершат большее количество рейсов в пределах страны, чем зимой.

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