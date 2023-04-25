Аэропорт Ижевска станет международным
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В перечне аэропортов федерального значения ижевский будет значиться как международный аэропорт административного центра субъекта России, сообщает izhlife.ru.
В связи с этим там должен быть установлен пункт пропуска через границу.
«Открыть аэропорт Ижевск для выполнения международных полётов воздушных судов и установить в нём воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», — цитирует документ izh.kp.ru.
Ранее в Росавиации сообщили, что отечественные авиакомпании в летний период совершат большее количество рейсов в пределах страны, чем зимой.