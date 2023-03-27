В Росавиации сообщили об увеличении количества внутренних рейсов летом

В Росавиации сообщили, что отечественные авиакомпании в летний период совершат большее количество рейсов в пределах страны, чем зимой.

Как уточняет Nation News со ссылкой на ведомство, число таких рейсов превысит 19 тыс. в неделю.

«Анализ утверждённых заявок показывает, что планируемое количество рейсов в летней навигации, исходя из поданных в Росавиацию авиакомпаниями России заявок, составляет около 19,1 тыс. рейсов в неделю внутри России. Это в два раза больше, чем количество фактически выполненных рейсов в период ИАТА «зима-2022/2023», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как добавили в Росавиации, запланировано увеличение полётов и по международным направлениям. Так, авиакомпании получили разрешение на выполнение более 3,3 тыс. зарубежных рейсов в неделю — на 65% больше по сравнению с зимой.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.