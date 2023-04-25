РФПИ: саудовский журнал опубликовал статью об эффективности «Спутника» от летальных случаев ковида

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Ведущий медицинский журнал Саудовской Аравии Journal of Infection and Public Health опубликовал исследование учёных из России, которое продемонстрировало высокую эффективность вакцины «Спутник V» против летальных случаев коронавируса.
РФПИ: саудовский журнал опубликовал статью об эффективности «Спутника» от летальных случаев ковида
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В исследование были включены данные более 128 тыс. жителей Москвы, разделённых на группы вакцинированных «Спутником V», переболевших коронавирусом, а также контрольную группу без иммунитета к SARS-CoV-2.

«Проанализированы данные о смерти среди участников исследования (с 1 июня по 31 августа 2021 года). Эффективность против летальных случаев составила 96% при вакцинации обоими компонентами «Спутника V», при этом среди лиц моложе 50 лет эффективность достигла 100%», — сообщили в РФПИ.

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