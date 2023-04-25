РФПИ: саудовский журнал опубликовал статью об эффективности «Спутника» от летальных случаев ковида

Ведущий медицинский журнал Саудовской Аравии Journal of Infection and Public Health опубликовал исследование учёных из России, которое продемонстрировало высокую эффективность вакцины «Спутник V» против летальных случаев коронавируса.

Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В исследование были включены данные более 128 тыс. жителей Москвы, разделённых на группы вакцинированных «Спутником V», переболевших коронавирусом, а также контрольную группу без иммунитета к SARS-CoV-2.

«Проанализированы данные о смерти среди участников исследования (с 1 июня по 31 августа 2021 года). Эффективность против летальных случаев составила 96% при вакцинации обоими компонентами «Спутника V», при этом среди лиц моложе 50 лет эффективность достигла 100%», — сообщили в РФПИ.

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Всплеск заболеваемости подвариантом коронавируса «арктур» в России прогнозируется к концу мая.

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