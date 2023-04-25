Орешкин: реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении

Реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении.

Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые».

«В этом году у нас уже ожидается очень серьёзный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года», — цитирует его РИА Новости.

Орешкин отметил, что российская экономика должна работать в условиях высоких заработных плат.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3—5%.