В селе Баляга Забайкальского края число охваченных огнём домов возросло до семи

Число горящих домов в селе Баляга Забайкальского края увеличилось до семи, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«По предварительным данным, огонь на жилые строения перешёл с прилегающей промышленной территории, пострадало семь домов, из них шесть жилых», — говорится в сообщении.

По факту возгорания проводится проверка.

Ранее в Татарстане на три недели ограничили пребывание граждан в лесах из-за высокой пожарной опасности.

МЧС России также сообщало, что пожароопасный сезон уже открыт в 58 регионах, особый противопожарный режим введён в 17 субъектах.