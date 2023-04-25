В селе Баляга Забайкальского края число охваченных огнём домов возросло до семи

Короткая ссылка
Число горящих домов в селе Баляга Забайкальского края увеличилось до семи, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
В селе Баляга Забайкальского края число охваченных огнём домов возросло до семи
  • РИА Новости

«По предварительным данным, огонь на жилые строения перешёл с прилегающей промышленной территории, пострадало семь домов, из них шесть жилых», — говорится в сообщении.

По факту возгорания проводится проверка.

Ранее в Татарстане на три недели ограничили пребывание граждан в лесах из-за высокой пожарной опасности.

МЧС России также сообщало, что пожароопасный сезон уже открыт в 58 регионах, особый противопожарный режим введён в 17 субъектах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить