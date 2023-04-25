В селе Баляга Забайкальского края число охваченных огнём домов возросло до семи
- РИА Новости
«По предварительным данным, огонь на жилые строения перешёл с прилегающей промышленной территории, пострадало семь домов, из них шесть жилых», — говорится в сообщении.
По факту возгорания проводится проверка.
Ранее в Татарстане на три недели ограничили пребывание граждан в лесах из-за высокой пожарной опасности.
МЧС России также сообщало, что пожароопасный сезон уже открыт в 58 регионах, особый противопожарный режим введён в 17 субъектах.