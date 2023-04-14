МЧС: пожароопасный сезон охватил 58 регионов России

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Пожароопасный сезон уже открыт в 58 регионах России, особый противопожарный режим введён в 17 субъектах.
МЧС: пожароопасный сезон охватил 58 регионов России
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах России, особый противопожарный режим действует в 17», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Он отметил, что ситуация с природными пожарами находится на личном контроле главы МЧС России Александра Куренкова.

Ранее сообщалось, что в посёлке Твердыш в Каргапольском районе Курганской области загорелись 16 строений, включая 11 нежилых.

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