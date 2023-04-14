МЧС: пожароопасный сезон охватил 58 регионов России
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах России, особый противопожарный режим действует в 17», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
Он отметил, что ситуация с природными пожарами находится на личном контроле главы МЧС России Александра Куренкова.
Ранее сообщалось, что в посёлке Твердыш в Каргапольском районе Курганской области загорелись 16 строений, включая 11 нежилых.